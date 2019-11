Calcio, Promozione. Camporosso, mister Luci è rammaricato per lo stop con l'Arenzano: "Subìte tre reti da palla inattiva, stiamo pagando questo"

Il Camporosso cade per terza partita consecutiva (compreso il recupero di Ceriale) e resta nelle zone basse della classifica del campionato di Promozione. La vittoria manca dalla prima giornata, ma contro il quotato Arenzano i rossoblu hanno dimostrato di esserci, venendo puniti solo da palla inattiva.

Al nostro quotidiano online mister Carmelo Luci analizza così la sconfitta interna contro i genovesi: "La situazione era già complicata prima - sottolinea il tecnico - ma lo sapevamo. Abbiamo fatto contro l'Arenzano una buonissima partita passando in vantaggio, ma prendendo tre goal uguali da calcio d'angolo. Sono situazioni che stiamo pagando in questa categoria, visto che sono già molte le reti subìte in questa maniera. Vuol dire che c'è un problema e dovremo lavorare per cercare di superarlo".

Il tecnico manda un messaggio alla sua squadra: "Andiamo avanti con serenità e tranquillità, ma consapevoli che non era facile prima e non lo è adesso. Voglio che i ragazzi continuino a lavorare come stanno facendo: abbiamo giocato alla pari con una squadra quotata come l'Arenzano".