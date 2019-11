Calcio, Promozione. Ventimiglia, caccia all'immediato riscatto. Capitan Scognamiglio indica la strada: "Contro la Dianese&Golfo potevamo fare meglio, ma testa al Serra Riccò con le idee chiare"

Momento non facile in casa Ventimiglia, dopo le due sconfitte arrivare contro Loanesi e Dianese&Golfo nel giro di pochi giorni.

I granata non riescono a dare la giusta continuità e contro i giallorossoblu sono stati superati in casa per 1-2: ad analizzare la situazione è il portiere e capitano dei granata Claudio Scognamiglio.

Claudio, i numeri e i punti non sono dalla vostra parte: cosa non sta girando in questa stagione? "Fino a domenica scorsa abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni sia in coppa che in campionato, poi ci sono anche gli avversari e gli va dato merito".

A livello mentale sulla partita con la Dianese&Golfo quanto può aver pesato la sconfitta contro la Loanesi? "Obbiettivamente tra mercoledì e domenica non siamo stati il solito Ventimiglia, ma nell'arco di una stagione può succedere. L'importate è ripartire il prima possibile, ma merito della Dianese&Golfo a cui faccio i complimenti. Noi potevamo fare meglio".

E domenica c'è la trasferta sul campo del Serra Riccò: "Ora testa alla prossima domenica, senza troppe ansie, ma con le idee chiare".

La Juniores del Ventimiglia allenata da mister Bevilacqua ha raggiunto la vetta della classifica: ti aspettavi una partenza così importante? "Quando le squadre del settore giovanile hanno dei buoni risultati fa molto piacere, anche perché questa società ha prodotto nel tempo giocatori per la Prima Squadra importanti e ben formati. Complimenti alla Juniores, spero continuino così".