Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, poker al Riva Ligure e primato in tasca. Maiano: "Era importante trovare continuità. Il calo sul 4-0? Bisogna migliorare nella gestione delle partite"

L'Atletico Argentina scatta in testa al campionato di Seconda Categoria, anche se in coabitazione con Oneglia Calcio, Academy Albissola e Virtus Sanremo.

In un torneo dove può succedere di tutto, i rossoneri hanno il pregio di vincere le prime tre partite su quattro e cominciare a realizzare gli schemi di un Christian Maiano, valore aggiunto di questa compagine: al nostro quotidiano online il tecnico rossonero analizza il 2-4 realizzato sul campo del Riva Ligure.

Mister Maiano, è arrivata contro il Riva Ligure una vittoria fondamentale che vi proietta intesta anche se in coabitazione: sei soddisfatto? "E' importante trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni. Ed è importante rimanere nel gruppo di testa. Ma non credo sia fondamentale essere davanti ora, i campionati si vincono in primavera. Sono molto soddisfatto dei ragazzi e del risultato".

Il calo dopo il vostro 4-0 come lo giudichi? "Sul 4-0 dopo un'ora di partita ci siamo rilassati, forse troppo. Ma non va dimenticato che siamo alla terza partita in otto giorni, due delle quali su uno Sclavi pesante: ci può il tirare i remi in barca. L'unica cosa sbagliata da far notare ai miei ragazzi è che bisogna migliorare nella gestione delle partite. Sul 4-0, con un po' di stanchezza, bisogna abbassare i ritmi e gestire meglio il pallone. Però questa è solo una virgola, posso solo essere contento e soddisfatto di tutta la squadra e di quello che sta iniziando a venir fuori".

Lorenzo Vecchiotti ha avuto quattro giorni importanti: cosa è cambiato per lui? "Il ragazzo è sereno. Deve solo capire i giusti spazi da occupare e attaccare in campo. Quando lo fa, diventa importante".