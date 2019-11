Calcio, Serie D. Sanremese, primato nel segno di un Pippo Scalzi show: "Giornata da incorniciare" (VIDEO)

La Sanremese per la prima domenica della stagione si trova in testa alla classifica del campionato di Serie D. Il primato arriva in coabitazione, ma è da sottolineare la grande prova dei matuziani che si sono presi il meritato primato.

Mattatore del 4-2 rifilato al Ligorna, primo match di una settimana intensa per i colori biancoazzurri, è un Pippo Scalzi autore di una magica tripletta, la sua prima in carriera, autore di una delle più belle gare in maglia Sanremese: sulla Pagina Facebook del club ecco le sue dichiarazioni.