Volley. Massimiliano Ciogli è il nuovo Selezionatore della Rappresentativa Ligure maschile: "Sono entusiasta e onorato. Ecco i miei obiettivi"

Il volto noto della provincia pallavolistica di Imperia, Massimiliano Ciogli, è il nuovo selezionatore della Rappresentativa Ligure maschile di volley: lo abbiamo raggiunto per farci esprimere tutte le sue impressioni e prime considerazioni del nuovo incarico.

Massimiliano Ciogli, cosa l'ha convinta a scegliere questa nuova avventura come Selezionatore della Rappresentativa maschile ligure? "Si tratta di un incarico molto prestigioso, mi permetterà di partecipare all'evento pallavolistico giovanile più importante del Paese e mi farà interagire con i migliori tecnici d'Italia primo fra tutti Julio Velasco. Ma soprattutto mi darà la possibilità di continuare l'attività con i settori giovanili: sono entusiasta e onorato".

Quali sono i suoi obiettivi? "I miei obiettivi sono quelli di trasferire entusiasmo, organizzare il lavoro dei Selezionatori territoriali, divulgare i concetti espressi dal centro qualificazione nazionale e soprattutto trovare nuovi metodi di reclutamento e consolidamento degli atleti. In passato avevo già già avuto un'esperienza biennale come secondo selezionatore regionale nel 2011/2012. La Federazione mi aveva già considerato per l'incarico da primo allenatore che ho dovuto declinare per motivi di lavoro".

Ha già in mente il lavoro da fare? "La mia intenzione è quella di intervenire in maniera massiccia sul territorio regione, confrontarmi con i tecnici dei club e affrontare le problematiche locali, magari chiedendo aiuto allo staff nazionale che si è già messo a disposizione. Non ultimo cercare di introdurre il concetto della programmazione anticipata, non ancora utilizzato e causa di tanti problemi logistici. Infine allenare, allenare e allenare".

Ha una dedica speciale per questo prestigioso incarico? "Colgo l'occasione per ringraziare la Presidentessa Regionale Anna Del Vigo e tutto il consiglio, ma sopratutto le società del sanremese NLP Sanremo e Riviera Volley Sanremo che mi hanno sempre permesso di fare attività e di qualificarmi".