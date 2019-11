Volley, Prima Divisione femminile. Bordivolley, grande vittoria sul campo del Golfo di Diana

Il Bordivolley 'Errepì' che milita nel campionato di Prima Divisione femminile si regala una grande prestazione sul parquet del Golfo di Diana.

Le biancoazzurre superano le dianesi per 3 set a 0, grazie ad una prova convincente partita dal 19-25 del primo set, passando per 24-26 combattuto del secondo set e chiudendo con il definitivo 16-25 del terzo set.

Under 18 e under 14 sconfitte. Non bene il settore giovanile biancoazzurro con la sconfitta arrivata da parte della squadra under 18 denominata 'Trucchi Efisio' sempre contro il Golfo di Diana per 3 set a 0 (20-25, 15-25, 16-25). Sconfitta anche la compagine bordigotta under 14 'Bordy Panificio Sant'Antonio' che cadono per 3 set a 0 in trasferta contro l'Ospedaletti 'San Giovanni Volley': 25-10, 25-18 e 25-18 i risultati dei set.