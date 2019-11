Volley, Serie D femminile. Golfo di Diana e NSC Imperia: doppio stop interno in un sabato sfortunato

Un sabato sfortunato per Golfo di Diana e NSC Imperia nel campionato di Serie D femminile: analizziamo le sconfitte interne di dianesi e rossoblu contro VT Finale e Quiliano Volley.

GOLFO DI DIANA-VT FINALE 0-3 (18-25; 23-25; 12-25)

Sconfitta sfortunata per il Golfo di Diana, che tra le mura amiche si deve arrendere al VT Finale sempre più lanciato in testa alla classifica del campionato di Serie D femminile. Le dianesi giocano un grande primo set, ma cedono per 18-25, così come nel secondo dove lasciano il parziale per 23-25 alle finalesi. Nel terzo set sale la stanchezza e le biancorosse cedono 12-25. Le dianesi restano a 9 punti in classifica e vengono agganciate dalla Maurina Strescino Imperia.

NSC IMPERIA-QUILIANO VOLLEY 0-3 (19-25; 15-25; 15-25)

Sconfitta interna per la NSC Imperia che cede le armi per 3 set a 0 contro il Quiliano Volley. Le savonesi, dopo due sconfitte consecutive, si rialzano andando a prendersi il primo set per 19-25. Nel secondo e terzo set le ospiti allungano e chiudono il match con un doppio 15-25. Passo indietro delle rossoblu che restano a quota 6 punti in classifica.

LA CLASSIFICA

12 VT Finale

12 Volare Volley

9 Maurina Strescino Imperia

9 Golfo di Diana

6 Iglina Albisola

6 Normac Avb

6 NSC Imperia

3 Quiliano Volley

3 Cogoleto

3 Virtus Sestri

0 Alassio Volley