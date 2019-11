Atletica. Foce Sanremo, una super Giulia De Cristofaro trionfa a Montecarlo (FOTO)

Una ridotta rappresentanza della Foce Sanremo ha preso parte alla corsa del Larvotto a Montecarlo, una corsa su strada molto impegnativa e accompagnati dal Dirigente Enrico De Cristofaro.

Nella categoria Ragazze si è imposta in testa dal primo all'ultimo metro la giovanissima Giulia De Cristofaro, atleta dalla corsa fluida e regolare. Al 4° posto una new entry per la categoria Esordienti a quella ragazze, Chiara Fiorili, della quale sentiremo ancora parlare.

Undicesima piazza per Iris Fortugno che va a completare un gruppetto di ottime fondiste sotto l'ala protettrice del tecnico Giuseppe Sini. Tra i cadetti da sottolineare la prova di un grintoso Andrea Garibbo e tra gli Juniores quinto il fratello Simone.

La Foce era impegnata con diversi atleti al raduno tecnico di La Spezia. In campo le velociste Alessia Laura e Nicole Crescente, oltre ai mezzofondisti Fatima e Hamza Soummade. A fine stagione, in previsione di un impegnativo 2020, questi incontri diretti da tecnici quotati sono molto importanti per le giovani promesse dell'Atletica del domani.

Domenica, nei giardini di Ventimiglia, la tradizionale campestre di fine anno: ritrovo alle ore 9.30.