Basket, Serie D. BKI Imperia, vittoria e testa alla capolista. BC Ospedaletti, serve la giusta ripartenza

Un fine settimana agrodolce per le nostre due compagini di basket impegnate nel campionato di Serie D: analizziamo la situazione in casa BKI Imperia e BC Ospedaletti.

Casa BKI. Importante vittoria quella ottenuta dal BKI Imperia in casa contro il Lam Basket Rapallo. Un 76-74 che premia la forza dei ragazzi allenati da coach Pionetti e che li lancia a quota 6 punti in classifica. Una vittoria che regala morale in vista del prossimo turno, quando gli imperiesi saranno di scena sul parquet della capolista Athletic Genova domenica sera (primo rimbalzo, ore 19), compagine che ha vinto 5 match.

Domenica 17 novembre: Athletic Genova-BKI Imperia (ore 19)

Base orange. In casa BC Ospedaletti bisogna subito rialzarsi, dopo lo stop subìto in quel di Loano. Ne è consapevole coach Lupi così come tutta la squadra che naviga a quota 4 punti insieme altri due team. Nel prossimo turno Colombo e compagni saranno chiamati alla reazione sul parquet amico, quando riceveranno l'Auxilium Genova. Attenzione ai genovesi, a quota 8 punti in classifica a due punti dalla vetta: primo rimbalzo sabato alle ore 18.

Sabato 16 novembre: BC Ospedaletti-Auxilium Genova (ore 19)