Pallacanestro: vittoria senza problemi ieri sera a Genova per il Sea Basket Sanremo Under 15

Basket Sestri-Sea Basket Sanremo 26-95

Sea Basket: Lodigiani 16, Goracci 13, Del Pero 12, Franceschini 7, Balestra 17, Moraglia 14, Biancheri 16. Coach Mauro Bonino

Trasferta di lunedì in quel di Genova sul campo del Basket Sestri per i ragazzi Under 15 del Sea Sanremo. Partita subito in mano ai ragazzi matuziani che vincono facilmente una partita molto insidiosa.

"In questo caso i veri protagonisti sono i familiari dei miei ragazzi, ci hanno accompagnato a Genova al lunedì e hanno tifato in maniera sportiva e corretta. Li ringrazio molto" dichiara coach Mauro Bonino