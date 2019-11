Doppio grande colpo di mercato per l'FCD Santo Stefano, che nelle prime partite di Seconda Categoria ha collezionato 4 punti.

Il sodalizio di Santo Stefano al Mare ufficializza gli ingaggi degli esperti giocatori Claudio e Stefano Panizzi. Un doppio colpo importante per la categoria che si va ad aggiungere a quello di Rovella, pronto tra poche domeniche.

Il Responsabile della Prima Squadra Andrea Sammassimo non chiude ad altri rinforzi: "Il nostro mercato in entrata non è chiuso".