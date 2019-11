Calcio, Coppa Italia Serie D. Sanremese, obiettivo quarti di finale. Mister Ascoli non ci gira intorno: "Vogliamo passare il turno" (VIDEO)

COPPA ITALIA SERIE D: ASPETTANDO... INVERUNO-SANREMESE

La Sanremese mercoledì pomeriggio (ore 15) affronterà allo stadio 'Garavaglia' l'Inveruno, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie D in gara secca.

I convocati biancoazzurri. Per l'occasione mister Nicola Ascoli porterà nel milanese 22 giocatori, lasciando a casa per riposo il portiere titolare Caruso e con il giovane terzino sinistro Pici non disponibile per la convocazione nella nazionale under 19 dell'Albania che dovrà affrontare le qualificazioni per il prossimo Europeo di categoria.

Portieri: Morelli, Brizio.

Difensori: Maggi, Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella, Gerace, M. Buccino.

Centrocampisti: Bellanca, Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu, Fenati, Martini.

Attaccanti: Colombi, Scalzi, Vitiello, Lo Bosco, Calderone, Pellicanò.

La vigilia. Alla vigilia, in casa biancoazzurra è mister Nicola Ascoli ad analizzare l'insidiosa sfida contro i gialloblu lombardi, nella video intervista postata sulla Pagina Facebook del club matuziano.