Calcio. Il momento felice dei fratelli Ambesi: Elia baluardo difensivo dell'Ospedaletti, Mattia domina il centrocampo della Virtus Sanremo

Grande momento per i fratelli Ambesi, due giocatori che stanno dando qualcosa di importante alle proprie squadre: Elia si è preso da due stagioni la difesa dell'Ospedaletti, mentre Mattia è tornato grande protagonista con la Virtus Sanremo.

Cuore orange. Elia Ambesi è arrivato in orange nella scorsa stagione e da quel momento è stato un perno difensivo inamovibile prima per Carlet con il trionfale campionato di Promozione vinto e poi da Caverzan in questo inizio altalenante per la squadra in Eccellenza. Il difensore, ex Ventimiglia, sta vivendo un avvio di stagione che potrà migliorare sempre più.

Top Player della mediana. In Seconda Categoria si è rimesso in gioco Mattia Ambesi, dopo la parentesi della scorsa stagione nel calcio a 5 con l'Airole FC. Un'esperienza che lo ha fatto ragionare e farlo ripartire dal calcio a 11 quest'anno. Mattia ha sposato il progetto Virtus Sanremo di mister Moroni, un innesto azzeccato viste le prestazioni e le splendide perle su punizione: un vero top player della categoria.

Tutto questo partito qualche stagione fa dal Bordighera Sant'Ampelio, dove Elia era tornato per rilanciarsi e Mattia è stato capitano degli arancioblu: una doppia intuizione straordinaria di Foti e Ierace.