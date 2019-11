Calcio, Promozione. Dianese&Golfo nella tana della Veloce per la giusta continuità: "A Savona abbiamo un'opportunità importante"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VELOCE SAVONA-DIANESE&GOLFO

La Dianese&Golfo si appresta mercoledì sera (ore 20.30) a scendere in campo per il recupero del campionato di Promozione sul campo della Veloce Savona.

Un match insidioso che arriva per i giallorossoblu subito dopo la vittoria esterna ottenuta contro il Ventimiglia e che può lanciare in maniera definitiva in classifica la squadra di mister Nicola Colavito che alla vigilia indica la strada ai suoi ragazzi: "A Savona abbiamo una buona opportunità di proseguire su quello fatto, cercando di affrontare questa partita nel migliore modo possibile come tutte le altre curando tutti i dettagli e particolari. Affronteremo un avversario insidioso come tutti quelli precedenti".

Il tecnico torna al gesto di Alfonso Rea domenica scorsa: "E' stato fatto un grande atto di fair play che raramente si vede. Alfonso Rea domenica ha realizzato qualcosa di veramente bello, Sono felice per lui che abbia segnato, il bene premia sempre".

Colavito analizza la situazione di Mehmetaj e Tselepis: "Mehmetaj? Spero che il ragazzo continui a crescere, ma non ho dubbi, visto che ha tutte le caratteristiche perchè questo avvenga. Ha un atteggiamento importante, si mette sempre a disposizione e sa ascoltare. Tselepis è un ragazzo d'oro, con grandi qualità. Il ragazzo è sempre a disposizione ed un grande giocatore"