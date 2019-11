Calcio, Seconda Categoria. Campionato, che bellezza! Domenica un altro turno ricco di fascino dove l'Atletico Argentina proverà a far suo uno scontro diretto. E la Virtus Sanremo...

Il campionato di Seconda Categoria si sta rilevando un torneo molto livellato con tante squadre racchiuse in pochi punti: analizziamo la giornata numero 5 che potrà dire cose molto importanti, in programma domenica prossima.

Academy Albissola-Atletico Argentina. Il big match del turno in programma è senza dubbio quello in programma in terra savonese. In campo ci saranno Academy Albissola e Atletico Argentina, due squadre in testa a quota 9 punti in classifica. I rossoneri di Maiano vogliono tentare il grande colpo per dare un segnale forte al campionato. L'uomo chiave? Nonostante a un Vecchiotti in piena forma, attenzione a Di Donato.

Borgio Verezzi-Carlin's Boys B. Il Borgio Verezzi ha dalla sua parta il morale alle stelle, dopo la vittoria sull'Oneglia Calcio. I savonesi di mister Rattalino, 7 punti in classifica, dovranno stare attenti ai giovani della Carlin's Boys B. La seconda squadra neroazzurra ha totalizzato 6 punti ed è la vera mina vagante pronta a giocarsela con tutti.

Oneglia Calcio-San Filippo Neri. L'Oneglia Calcio vuole rilanciarsi subito. E' quello che chiede il tecnico Gianni Bella alla sua squadra, dopo lo stop di Borgio Verezzi. Di fronte agli imperiesi ci sarà un San Filippo Neri tra le più quotate della categoria. Ma i giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive con 5 reti subìte e di fronte avrà un attacco atomico da 15 reti realizzate. L'uomo chiave: in casa imperiese è sempre Turi Bella.

FCD Santo Stefano-San Bartolomeo Cervo. L'FCD Santo Stefano vuole ripartite dopo il tris subìto in casa del Cervo FC. I ragazzi di mister Litardi ospitano un San Bartolomeo Cervo ancora a quota zero punti ma con giocatori importanti. La sfida nella sfida. Quella di domenica sarà match nel match tra Lucio Di Clemente e Roberto Iannolo.

Villanovese-Riva Ligure. Il Riva Ligure di Minasso, dopo tre sconfitte consecutive, deve rialzarsi. L'occasione è dietro l'angolo, visto che c'è la trasferta sul campo della Villanovese. I biancoamaranto fanno bel gioco, ma al momento non è bastato. L'uomo chiave: Minasso si affida all'esperienza di Ricca e la vena realizzativa di Filardo.

Virtus Sanremo-Cervo FC. Il posticipo delle 16.30 è quello di Pian di Poma tra la lanciata Virtus Sanremo e il ritrovato Cervo FC. La squadra di Moroni se vuole continuare a sognare deve superare questo esame contro i gialloneri di Sorrentino. Gli uomini chiave. Ma dove si vince questa partita? In casa biancoazzurra decisivo sarà il centrocampo guidato da Mattia Ambesi, sulla sponda giallonera attenzione al duo Labricciosa-Scaburri