Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, debutto sulla panchina della squadra under 17 per Filippo Rocchi

La stagione 2019/2020 di pallanuoto giovanile entra nel vivo e, nello scorso week-end, sono scese in acqua tre formazioni giallorosse.

Capitan Filippo Rocchi ha fatto il suo esordio assoluto in panchina. Il condottiero della Prima Squadra guiderà anche il team Under 17 che nel frattempo ha debuttato ad Albenga. Nonostante l'ottimo gioco espresso, alcune situazioni sfortunate hanno portato il risultato a favore dei padroni di casa che hanno così vinto 15-11. Da segnalare la buona vena realizzativa di Bracco (6 reti), la tripletta di Sapino e i gol di Grosso e Rossi.

Prima di campionato difficile per gli Under 13 allenati da Nicola Rosso che incappano in una sconfitta a casa dell'Aquatica Torino, per 23-2. Le difficoltà riscontrate negli allenamenti e l'impossibilità di effettuare 'partitelle' sono emerse nella gara comunque disputata a viso aperto dai giovani giallorossi e guidati da Rombo, autore dei due gol Rari. In acqua sono scesi tanti 2009 alla prima esperienza tra gli agonisti: ci sarà sicuramente tempo per prendere le misure alle vasche.

Nella serata di lunedì, praticamente notte dato il fischio di inizio alle 21:30, le Rari-Girls Under13 hanno battuto Locatelli B a domicilio per 22-8. Francesca Giulini bagna l'esordio nel migliore dei modi e così arriva il primo 'hurrà' in casa giallorossa con i poker di Iazzetta e Cappello, la doppietta di Veneziano e guidate da una scatenata Bianca Rosta che va a segno ben 12 volte.