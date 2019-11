Volley, Serie D femminile. Maurina Strescino Imperia, terza vittoria consecutiva nel segno di Benedetta Giordano: "Siamo in un buon momento, ma non dobbiamo abbassare la guardia"

Grande momento in Serie D femminile per la Maurina Strescino Imperia

La Maurina Strescino Imperia sta vivendo un momento d'oro nel campionato di Serie D femminile.

Le maurine hanno superato per 3 set a 0 nello scorso turno di campionato in trasferta il Volare Volley, una prestazione che conferma i netti miglioramenti della squadra di coach Luca Gallo: ad analizzare la situazione è il capitano Benedetta Giordano, tra le protagoniste contro le genovesi.

Benedetta, state vivendo un ottimo momento: con questo spirito dove potete arrivare? "Sì, stiamo decisamente vivendo un ottimo momento e per questo non dobbiamo abbassare, in alcun modo, la guardia contro nessuna squadra. Non so dire di preciso ora dove potremmo arrivare, viviamo di piccoli obiettivi senza strafare, passo dopo passo, partita dopo partita, rimanendo concentrate e cercando di dare il massimo sempre".

Arrivate da tre vittorie consecutive e nell'ultima te migliore giocatrice in campo: come giudichi il tuo inizio di stagione? "Il nostro inizio di stagione, tralasciando il risultato della prima partita, è stato positivo: siamo molto unite e fisse su un obiettivo comune e penso che sia merito della mia squadra se anche il mio personale inizio di stagione sia stato positivo: la forza del lupo è il branco".

Sabato affrontate la Virtus Sestri: cosa c'è da temere da questa partita? "Affronteremo la partita di sabato come abbiamo affrontato (e affronteremo in futuro) tutte le partite, con umiltà, facendo del nostro meglio e con tanta voglia di portare a casa la vittoria".