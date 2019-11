Pallavolo, Serie D maschile. Volley Primavera Imperia, tutto pronto per il debutto in campionato con la trasferta a Sestri Levante: "L'obiettivo è quello di migliorarci"

Scatta nel prossimo fine settimana il campionato di serie D maschile, con solo nove le squadre ai nastri di partenza tra cui il Volley Primavera Imperia. A rendere però più interessante il torneo ci sarà il derby con il Riviera Volley Sanremo, squadra che ambisce al ritorno in Serie C dopo la retrocessione della stagione scorsa.

"Il nostro campionato avrà come obbiettivo quello di migliorare il sesto posto dello scorso anno - sottolineano dal sodalizio imperiese - e di inserire altri giovani del nostro vivaio che in questi due anni ha raddoppiato i numeri. La prima partita della stagione sarà in trasferta a Sestri Levante contro il 3 Stelle".