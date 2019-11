Calcio, Coppa Italia Promozione. Serata di fuoco con Taggia-Bragno e Celle Ligure-Praese: in palio le semifinali

Bragno e Taggia, di fronte domenica scorsa in campionato, si ritrovano contro in Coppa Italia Promozione

La serata di questo mercoledì regala gli ultimi due quarti di finale della Coppa Italia Promozione che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Taggia-Bragno. Giallorossi e biancoverdi si ritrovano di fronte tre giorni dopo la sfida in campionato, che ha premiato i ragazzi di mister Siciliano. Questa sera al 'De Vincenzi' di Pietra Ligure (ore 20.30) c'è in palio il prestigioso pass qualificazione per le semifinali di Coppa Italia Promozione e e tutte due le squadre ci tengono. Ci arriva meglio il Taggia, visto il primo posto in campionato, ma attenzione alla voglia di rivalsa del Bragno.

Celle Ligure-Praese. Al 'Gambino' di Arenzano (ore 20.45) scendono in campo Celle Ligure e Arenzano, per l'ultimo quarto in programma della competizione. I giallorossi arrivano a questo appuntamento forti dalla vittoria ottenuta sul campo del fanalino di coda Loanesi in campionato e una classifica tranquilla. I genovesi, un punto negli ultimi 360 minuti di gioco in campionato, vogliono riprendersi realizzando una grande partita.