Calcio, Coppa Italia Serie D. Sanremese, caccia ai quarti di finale: ma l'Inveruno è avversario insidioso (ore 15)

La Sanremese torna in campo dopo la vittoria in campionato che è valso il primato in coabitazione nel Girone A del campionato di Serie D.

I biancoazzurri oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) sfideranno in una partita secca i lombardi dell'Inveruno, per gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria. Un match non semplice per i matuziani che già nella scorsa stagione hanno messo in difficoltà la Sanremese, vincendo in campionato e nella semifinale playoff al 'Comunale' e pareggiando proprio in terra milanese. I gialloblu, rispetto alla scorsa stagione stanno faticando nel Girone B, navigando nelle retrovie della classifica e reduci dalla sconfitta esterna contro la Pro Sesto.

Per l'occasione mister Ascoli avrà la rosa al compoleto, ad eccezione di Caruso lasciato a riposo e di Pici, impegnato con la Nazionale dell'Albania Under 19. Questo il probabile undici che scenderà in campo nel consueto 4-3-1-2: Morelli in porta; Maggi, Manes, Gagliardini, Gecace in difesa; Demontis, Fenati, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Vitiello e Lo Bosco. Ipotizziamo che il tecnico realizzi un po' di tour over.

