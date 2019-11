Calcio, Coppa Italia Serie. Sanremese ai quarti, la soddisfazione di mister Nicola Ascoli: "Contento della prestazione dei ragazzi, il nostro cammino è positivo. Ma ora testa al Chieri"

Al termine della gara di Coppa Italia Serie D vinta ai rigori contro l'Inveruno, il mister della Sanremese Nicola Ascoli si è ritenuto soddisfatto:

"Sono molto contento della prestazione dei ragazzi e del passaggio del turno – dichiara l'allenatore biancoazzurro – faccio i complimenti ai miei giocatori perché anche oggi hanno disputato un’ottima gara. Ho dato spazio un po’ a tutti quelli che in campionato finora hanno giocato di meno, ma fin dai primi minuti l’approccio è stato giusto e siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato.

Peccato solo che ci siamo un po’ complicati la vita nel finale, quando per una nostra disattenzione è nata l’azione del 2-2. Per fortuna ai rigori siamo riusciti a vincere, ancora una volta abbiamo dimostrato di avere grande carattere.

Tutti si sono ben disimpegnati, anche Lo Bosco ha confermato di avere messo l’infortunio alle spalle ed è rimasto in campo quasi fino alla fine, giocando un’ottima partita. Scarella e Pellicanò poi, chiamati in causa dall’inizio, si sono fatti trovare pronti, a conferma della bontà del nostro vivaio. Ad oggi siamo primi in classifica e ai quarti di finale di Coppa Italia. Credo che il nostro cammino sia ampiamente positivo. Per stasera possiamo essere soddisfatti. Ma non dobbiamo staccare la spina e rilassarci troppo, perché da domani bisogna preparare la gara di Chieri che è un’altra tappa fondamentale.

Il tecnico guarda già alla sfida di Chieri: "Il Chieri è un’ottima squadra, l’abbiamo già affrontata in Coppa, tra l’altro. E’ dietro di noi in classifica, ma ha l’occasione per recuperare qualche posizione e venderà cara la pelle. Il girone A di serie D è molto equilibrato, non possiamo concederci distrazioni se vogliamo davvero puntare a qualcosa di importante da qui a maggio".