Calcio. Luka Modric è il Golden Foot 2019: "E' un grande onore, questo premio lo vinci solo una volta" (FOTO)

Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato assegnato martedì 12 novembre, in occasione della cerimonia e della serata di gala al Fairmont Monte-Carlo hotel.

Al giocatore croato del Real Madrid è stato consegnato il trofeo con il piede d’oro CON l'emozionante rituale con il calco nel quale Luka Modric deve lasciare le impronte dei piedi, entrando quindi nell’olimpo dei più grandi del calcio di tutti i tempi.

"E' un momento emozionante e sono felice di ricevere questo premio – ha detto il fuoriclasse del Real Madrid - è importante per me e per la mia carriera. Sono davvero molto onorato di far parte di tanti altri campioni di oggi e del passato, perché il Golden Foot è un riconoscimento speciale e unico, si vince solo una volta”. E sul suo futuro ha aggiunto: “Sto molto bene nel Real Madrid, ho un contratto da rispettare e ancora tanto lavoro da fare insieme alla squadra”.

Le impronte di Luka Modric verranno poi trasformate in bronzo e si aggiungeranno per sempre lungo la celebre Golden Foot Champions Promenade nel Principato di Monaco, insieme a quelle di oltre cento fuoriclasse del calcio mondiale premiati con il Golden Foot.

Per Antonio Caliendo, ideatore del Golden Foot nel 2003, è un’altra edizione da incorniciare. Sul palco della Salle D’or del Fairmont anche le Leggende di quest’anno: Carolina Morace, Paulo Roberto Falcao, Patrick Vieira e José Altafini. Anche per loro il premio e il passaggio per lasciare le proprie impronte. Tra gli ospiti presenti Roberto Carlos, Golden Foot Legend nel 2008.

Il Golden Foot Award, a differenza degli altri riconoscimenti, si può vincere solo una volta in carriera e viene assegnato ad un giocatore di almeno 28 anni di età e ancora in attività. Il verdetto è arrivato dai tifosi che hanno votato i dieci candidati di questa edizione, sul sito www.goldenfoot.com.

Il fuoriclasse del Real Madrid è stato preferito a Lionel Messi e Gerard Piquè (Barcellona), Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Sergio Aguero (Manchester City), Wayne Rooney (DC United), Thiago Silva (PSG).