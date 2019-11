Calcio, Promozione. Veloce Savona-Dianese&Golfo, in palio punti pesanti nel recupero di campionato (ore 20.30)

Il campionato di Promozione questa sera regala il recupero della sesta giornata tra la Veloce Savona e la Dianese&Golfo, un match che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La sfida del 'Levratto' (ore 20.30) mette in palio punti pesanti per le due squadre. Da una parte i granata di Gerundo proveranno a rilanciarsi dopo lo stop subìto sul campo del del Varazze, visto che in casa stanno facendo il loro bottino avendo conquistato 5 dei 6 punti totali in classifica.

Dall'altra parte c'è una Dianese&Golfo in crescita e reduce da quattro punti nelle ultime due partite tra Varazze e Ventimiglia. Colavito può sfruttare il grande momento di Mehmetaj (classe 2001 e di proprietà del Savona), tre goal negli ultimi 180 minuti di gioco. I giallorossoblu con un'altra vittoria si rilancerebbero in maniera definitiva.