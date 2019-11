Calcio: un'azienda romana che opera nei pagamenti online, ecco il nuovo main sponsor dell'Imperia

Buone notizie per l'Imperia non solo dal rettangolo di gioco. Se il lato sportivo sorride, con i ragazzi di mister Alessandro Lupo saldamente in vetta al proprio girone nel campionato d'Eccellenza, quello gestionale non è da meno.



Da ieri la società di piazza d'Armi ha infatti ufficialmente un nuovo main sponsor. Si tratta di OnShop, azienda romana che opera nel mondo dell'online offrendo una possibilità alternativa per chi non vuole utilizzare la propria carta di credito per i pagamenti digitali.



A partire dalla prossima trasferta, difficile che le divise siano già pronte per la gara interna con il Busalla di domenica, la tipica maglia neroazzurra avrà il nuovo logo sul retro, sotto il numero da gioco, sia per le partite del Nino Ciccione che per quelle esterne nel classico bianco con richiami ai colori sociali.



OnShop è solo l'ultimo degli sponsor che stanno perorando la causa Imperia calcio. Nelle ultime settimane infatti anche molti locali hanno iniziato a sponsorizzare il club, rispondendo all'appello di collaborazione lanciato a inizio stagione dalla società, e puntando forte su un ritrovato entusiasmo verso la squadra del capoluogo tornata a mostrare gioco e carattere, pronta a sognare, sul serio, la Serie D.