Serie D. Coppa Italia. Sarà il sorteggio a decidere chi giocherà in casa tra Sanremese e Serravezza Pozzi

Bisognerà ancora aspettare per sapere chi tra Sanremese e Serravezza disputerà in casa il quarto di finale della Coppa Italia di Serie D. Regolamento alla mano, infatti, per stabilire chi gioca in casa "si ricorre al principio di alternanza casa/trasferta rispetto all'ultimo turno disputato". Poiché le due campagini hanno entrambe giocato l'ultima partita lontano dalle mura amiche, si farà ricorso al sorteggio. Le gare si disputeranno il 4 dicembre.