Subbuteo: nel prossimo fine settimana il Master Sanremo impegnato nel girone A di San Benedetto del Tronto

Nuovo importante impegno per il Subbuteo Master Sanremo, unica formazione di calcio tavolo della Liguria ed unica società sportiva di Sanremo con una squadra in Serie A.

Sabato e domenica, infatti, la formazione matuziana sarà impegnata nel girone d’andata del massimo campionato nazionale. Saranno 11 gli incontri, tutti tiratissimi, che diranno già molto in relazione alla speranza di salvezza anche quest’anno per il Master Sanremo, che partirà domani (venerdì), alla volta della capitale italiana del calcio tavolo, San Benedetto del Tronto nelle Marche. Circa 800 km da percorrere dalla città dei fiori per Carlo Alessi e Gianfranco Calonico, ai quali si aggiungeranno il maltese Jason Pisani, il belga Jerome Heyvaert ed lombardo Claudio Dogali. Per i matuziani servirà un grande avvio, in particolare nelle prime partite per poter raggiungere quei punti necessari per poi giocare un girone di ritorno senza patemi d’animo.

Tra l’altro quest’anno, il Master Sanremo propone una novità. Tra poco più una settimana un’altra squadra, infatti, parteciperà al campionato di Serie D: Gianfranco e Manuel Mastrantuono, Stefano Bacchin, Marino Caviglia e Piero Bonfante, giocheranno a Massarosa in Toscana, per tentare la scalata al campionato superiore.

Come sempre la trasferta del Master Sanremo si svolgerà con la collaborazione di Grandi Auto, concessionaria di corso Marconi a Sanremo, ‘B.I.G.’ il locale di piazza Bresca a Sanremo, Auto 3 Spa, concessionaria FIAT, del ristorante ‘Quintaessenza’ di Sanremo e dell’Hotel Alexander di corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it