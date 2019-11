Pallavolo femminile: nei rispettivi campionati, duplice vittoria per le formazioni del Volley Team Arma Taggia

Un'altra duplice vittoria per le formazioni del Volley Team Arma Taggia che riescono ad imporsi nei rispettivi campionati. La formazione under 16, che milita nel campionato CSI guidata da Valentino Ricci, è riuscita a vincere contro Ospedaletti per tre set a zero in una partita molto tirata.

I parziali: 25-23, 31-29, 25-18

La squadra che milita in Prima Divisione vince al tie-break ospiti del Val Bormida dove riescono ad imporsi per due set a tre ma con una prestazione ancora non convincente. Probabilmente l'atteggiamento non abbastanza concentrato sulla partita influisce sul rendimento della squadra e un po di tensione sugli errori vanno a condizionare il risultato finale.

I parziali: 18-25, 25-21, 12-25, 25-18, 13-15

Umori e tensioni andranno comunque messi da parte visti i numerosi impegni che la ragazze del Volley Team Arma Taggia hanno in programma per questo week-end. Questa sera e sabato 16 novembre doppio incontro per Biesse Ceramiche VTAT e El Billi NLP Sanremo, l'incontro di questa sera sarà valido per il quarto turno del campionato Under 18 mentre quello in programma per sabato 16 novembre alle ore 21:00 è valido per la quarta giornata del campionato di Prima Divisione.

Per la formazione under 16, allenata da Luca Ferrari, il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 novembre alle ore 11:00 sempre al PalaRuffini dove affronteranno Cascoshop NLP Sanremo.