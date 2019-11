Doppio grave lutto nella giornata di giovedì per il Bragno, società del campionato di Promozione, che ha visto la scomparsa di Giorgio Rovere e Dino Gelsomino.

In redazione sono arrivate le condoglianze dell'Unione Camporosso Calcio: "Siamo vicini alla Società Bragno e vogliamo lasciare questo messaggio di cordoglio per le scomparsa di due figure importanti come Giorgio Rovere e Dino Gelsomino, a nome del nostro club nella figura del Presidente Demme, dirigenti, staff tecnico e giocatori".