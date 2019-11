Calcio, Promozione. Ventimiglia, il DS Veneziano tra campionato e mercato: "Il Serra Riccò? Vogliamo fare una grande partita. A dicembre non andrà via nessuno"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... SERRA RICCO'-VENTIMIGLIA

Il Ventimiglia si prepara per una domenica molto importante. Dopo le ultime due sconfitte consecutive i granata saranno di scena in terra genovese sul campo del Serra Riccò per cercare la svolta stagionale.

Tra campionato e mercato. Al nostro quotidiano online, con il mercato di riparazione che incombe, è il Direttore Sportivo dei frontalieri Nicola Veneziano a confermare in blocco la rosa con un occhio sul prossimo match:

"Abbiamo le idee chiare - sottolinea il DS - e vogliamo fare un campionato da protagonisti. Contiamo che i nostri giovani faranno nel girone di ritorno un salto di qualità. Posso confermare che a dicembre non andrà via nessuno.

Il Serra Riccò? Domenica vale tanto, perché abbiamo voglia di fare una grande partita".