Calcio, Serie D. Sanremese, continua il magic moment: dopo i quarti di Coppa Italia raggiunti, testa al Chieri

La Sanremese sta vivendo un grande momento tra campionato e Coppa Italia Serie D.

La squadra di mister Nicola Ascoli, dopo aver raggiunto ai rigori i quarti di finale della competizione di categoria (dove affronteranno il Seravezza Pozzi), si rituffa nel campionato dove domenica pomeriggio sfiderà in trasferta il Chieri di Morgia. Una partita non semplice per i biancoazzurri, contro un avversario reduce da due stop consecutive e che vuole rifarsi.

Coppa Italia Serie D: gli highlights di Nico Cosentino di Inveruno-Sanremese

I matuziani si stanno confermando grande di un Girone A molto livellato, dove sono in testa con altre tre squadre. In terra piemontese il tecnico potrà contare su una rosa importante con il rientro nel pacchetto arretrato di Gagliardini che ha scontato il turno di squalifica con il Ligorna. Ma soprattutto su un Pippo Scalzi in un momento di grazia che dopo la tripletta ai genovesi ha tirato il rigore decisivo con l'Inveruno.

Tutto l'ambiente è carico e pronto ad un proseguo di stagione molto interessante e che potrebbe maturare qualcosa di importante.