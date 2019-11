Volley. Bordivolley, sarà un fine settimana intensi: in Prima Divisione femminile picca la sfida interna contro Carcare

Analizziamo il fine settimana delle squadre maschili e femminili del Bordivolley, impegnate in una due giorni intensa.

Si inizia sabato alle 19.00, presso la palestra Conrieri di Bordighera per il debutto interno della formazione femminile under 14 'Bordy Panificio Sant Antonio' a caccia dei primi punti in campionato: avversario la Maurina Imperia Volley. Sempre sabato alle 19.30, presso la palestra Montale di Via Cagliari, esordio per la squadra maschile under 18 'Bordy Autocarrozzeria Fortunato' che sfiderà il VT Finale Blu.

Domenica altri due appuntamenti in casa alla palestra Montale per il Bordivolley. Il primo alle 17.00 con la Prima Divisione femminile 'Bordy Errepi' che incontrerà con una sfida ai vertici la formazione 'Conad Mac3' Carcare, alle 19.30 chiuderà il weekend l'under 16 femminile 'Bordy D&D Studio' che ospiterà le dianesi del Golfo di Diana 'Arredamenti Anfossi'.