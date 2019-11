Basket, Serie D. BC Ospedaletti, arriva l'Auxilium Genova: test importante per Colombo e compagni (ore 18)

La giornata numero 7 del campionato di basket targato Serie D apre il turno nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi con due partite molto interessanti.

Turno di campionato insidioso ma allo stesso tempo molto importante quello che andrà incontro il BC Ospedaletti. Il team di coach Lupi ospita l'Auxilium Genova (primo rimbalzo, ore 18.00) per cercare di rimediare la sconfitta di Loano. Una partita complicata quella che metterà di fronte agli orange, con i genovesi secondi della classe a due punti dalla testa della classifica in coabitazione. Il BC Ospedaletti, a quota 4 punti in classifica, proverà a regalarsi una giornata da ricordare.

In serata il secondo match di oggi (primo rimbalzo ore 21.00) sarà quello tra S.S. Villaggio Sport e Blue Sea Lavagna. Chiude il programma domenica con Loano Garassini-Basket Aurora Chiavari (ore 18.30) e Athletic Genova-BKI Imperia (ore 19.00).

IL PROGRAMMA - 7^GIORNATA -

Sabato 16 novembre

18.00: BC Ospedaletti-Auxilium Genova

21.00: S.S. Villaggio Sport-Blue Sea Lavagna

Domenica 17 novembre

18.30: Loano Garassini-Basket Aurora Chiavari

19.00: Athletic Genova-BKI Imperia

LA CLASSIFICA

10 Athletic Genova

8 Auxilium Genova

8 Loano Garassini

6 BKI Imperia

4 S.S. Villaggio Sport

4 Lam Rapallo

4 BC Ospedaletti

2 Basket Aurora Chiavari

0 Blue Sea Lavagna