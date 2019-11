Calcio. AIAC Imperia, Concluso il Corso d'Aggiornamento Territoriale per allenatori UEFA B imperiesi

Si è concluso al Campo Comunale 'Ciccio Ozenda', il corso d’Aggiornamento Territoriale, 5° Modulo B22 valido per il triennio 2019/2021 come Secondo Modulo II Ciclo.

L'UEFA obbliga tutti gli allenatori di calcio a mantenere in efficacia il tesserino mediante un Corso d'Aggiornamento Annuale della durata di (5 ore), e l'A.I.A.C. Imperia Presieduta da Vincenzo Stragapede per andare incontro ai tecnici lo ha organizzato, su delega del Settore Tecnico, territorialmente a Ospedaletti che gentilmente ha concesso il rinnovatissimo campo e struttura.

Docente del Corso un maestro di calcio, Adriano Cadregari, attualmente docente federale per il Settore Tecnico. Il coach cremasco (classe 1954) vanta esperienze con Pergocrema, Siracusa, Spezia, Atletico Catania, Brescello, Taranto, Lecco, Matera, Salernitana e Reggiana ed ha guidato importanti settori giovanili tra i quali Pergocrema, Atalanta, Fiorentina e Brescia (con cui ha vinto uno scudetto ed il prestigioso Viareggio).

Nel corso dell’attività formativa, iniziata intorno alle 14.30, gli allievi hanno partecipato a lezioni che hanno trattato argomenti su materie come: la Costruzione dal Basso, Conduzione, Cambi di direzione e di senso e le Nuove norme di qualifiche e tesseramento degli Allenatori dal 2020/2021 secondo il Presidente Nazionale AIAC Renzo Ulivieri in collaborazione con Paolo Piani e l'allenamento fisico del calciatore secondo un eccellenza di questo campo Ferretto Ferretti.

"La professionalità, la formazione e il continuo aggiornamento – ha commentato il presidente dell'A.I.A.C. Imperia, Vincenzo Stragapede – è al centro degli obiettivi che da sempre l’Associazione Allenatori persegue nella sua azione, cercando comunque di sviluppare queste attività su tutto il territorio provinciale.

Tutto ciò si inserisce all'interno di un'idea generale di avere sempre più figure professionali dentro le società sportive, al fine di migliorarne sia la qualità tecnica che l’aspetto gestionale. Ricordo che dalla prossima stagione 2020/2021 come scritto sul C.U.n°69 è OBBLIGATORIO che la conduzione tecnica delle squadre giovanili sia affidata ad un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Ringrazio la società Ospedaletti e in particolare la Carla per la cordialità e gentilezza nel ospitarci per questa importante e formativa giornata".