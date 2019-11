Calcio: Giulia Trasatti di Riva Ligure convocata nella Nazionale Under16

Giulia Trasatti di Riva Ligure è stata convocata nella Nazionale Under 16 di calcio femminile. Un importante riconoscimento per questa giovane rivese, attaccante nel Genoa Cricket and FC. La notizia sta facendo il giro di Riva Ligure e della provincia di Imperia. Lei non sarà l'unica ligure. Infatti tra le convocate figura anche un'altra giovane calciatrice della città della lanterna: Lara Vacchino, centrocampista delle Genoa Women.



Le due liguri sono tra le 23 Azzurrine convocate dal tecnico Jacopo Leandri per il raduno della Nazionale Femminile Under 16, in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica a Tirrenia dal 24 al 28 novembre. Un gruppo tutto nuovo che l’allenatore azzurro selezionerà nel corso del raduno che prevede due allenamenti giornalieri.



Un'importante occasione per la rivese. La convocazione in azzurro per Giulia Trasatti è stata salutata con entusiasmo dal sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra: "Ci rende orgogliosi sapere che una nostra giovane concittadina porterà il nome della nostra città nella Nazionale Under 16 di calcio femminile. Riva Ligure tifa per lei".