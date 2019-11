Calcio, Juniores Regionale 2°Livello, 8a giornata. Ventimiglia, il sogno deve continuare. Veloce Savona, insidia Quiliano&Valleggia

Il campionato Juniores Regionale 2°Livello metta sul piatto una giornata numero 8 tutta da seguire: analizziamo le sfide in programma nel pomeriggio a varie fasce orarie.

Il Ventimiglia capolista vuole continuare a sognare e sul campo dell'Olimpia Carcarese va a caccia di quei tre punti decisivi per restare davanti a tutti (ore 16.00). La Veloce Savona seconda della classe (ma con una partita da recuperare) è di scena sul campo del Quiliano&Valleggia, in un derby a tinte savonesi insidioso (ore 17.30). Derby molto interessante anche nell'imperiese dove scendono in campo Dianese&Golfo e Taggia (ore 15.00).

Partite interne e occasioni importanti per Don Bosco Valle Intemelia e Imperia che ospitano Area Calcio Andora e Celle Ligure. A caccia della vittoria interna l'Atletico Argentina contro il Cengio. Chiudono questo turno di campionato le sfide di Legino e San Filippo Neri che ospitano Villanovese e Speranza Savona.