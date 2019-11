Calcio, Juniores Regionali 2° Livello. Atletico Argentina, si vede la mano di mister Sassu: cinquina rossonera al Cengio

JUNIORES REGIONALI 2°LIVELLO

ATLETICO ARGENTINA-CENGIO 5-2

L'Atletico Argentina si regala una grande vittoria contro il Cengio, e dopo aver sofferto nei primi 45 minuti i giovani rossoneri sono usciti alla distanza nel secondo tempo.

La mano di mister Sassu si vede già, anche nel nella prima frazione il Cengio prende coraggio e conduce 1-2.

Nella ripresa i rossoneri salgono di tono e vanno a segno per quattro volte regalandosi tre punti preziosi in ottica futura. In rete Garibaldi (doppietta), Chierotti, Ballerini e Venturini.