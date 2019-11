Calcio, Promozione. Camporosso, ostacolo Varazze all'orizzonte. Luci non fa calcoli: "Per noi tutte le partite sono uguali. Proveremo a riprendere il cammino interrotto"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VARAZZE-CAMPOROSSO

Il Camporosso, dopo tre sconfitte consecutive, va a caccia della giusta ripartenza. Ma per ritrovare i tre punti i rossoblu dovranno realizzare una grande partita domenica pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) sul campo del lanciato Varazze secondo della classe in coabitazione con la Sestrese.

Alla vigilia del match mister Carmelo Luci al nostro quotidiano online è consapevole di affrontare un avversario importante in un momento non facile ma che affronterà con tre recuperi a pieno regime: "Per noi tutte le partite sono uguali. Sarà una partita complicata - sottolinea il mister alla vigilia - anche se recuperiamo Grifo, Pesco e Orlando. Cercheremo di riprendere un percorso interrotto per problemi di rosa. Sono sicuro che faremo una buona gara, ma dobbiamo andare avanti con tranquillità".

Il tecnico si aspettava un Varazze così: "Sì, mi aspettavo una partenza importante del Varazze, visto che anche nella scorsa stagione avevano realizzato un avvio così".