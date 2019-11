Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, esame importante per i rossoneri, Maiano cauto: "Academy Albissola avversario forte e motivato"

Christian Maiano , allenatore dell'Atletico Argentina: con lui in panchina 9 punti in classifica e primato in coabitazione

SECONDA CATEGORIA: ASPETTANDO... ACADEMY ALBISSOLA-ATLETICO ARGENTINA

La classifica del campionato di Seconda Categoria targato Girone A parla chiaro, con un gruppetto di squadre in testa a quota 9 punti tra cui Academy Albissola e Atletico Argentina.

Proprio queste due compagini saranno avversarie domenica pomeriggio (ore 14.30) di una sfida dai mille contorni e molto affascinante. In casa rossonera analizza la sfida alla vigilia mister Christian Maiano che avrà l'intera rosa a disposizione e che non reputa un match già decisivo:

"E' una partita importante, contro un'avversario che sta facendo molto bene. Siamo solo alla quinta giornata e non credo sia già decisiva. Sarà sicuramente una partita impegnativa e che potrà dire a che punto siamo nella nostra crescita".

Il tecnico si sofferma sulla ripartenza dei savonesi: "La classifica parla chiaro e sappiamo che troveremo un avversario forte e motivato. Gli anni di fondazione o rifondazione di una società contano poco, contano i risultati e l'entusiasmo che ne deriva. E loro sono davanti, quindi hanno tutto il nostro rispetto".

A livello tattico in avanti ci sono giocatori come Cariello, Vecchiotti e Di Donato che possono agire dietro la punta Franzone: ma mister Maiano è d'accordo su questo schieramento? "Abbiamo la possibilità di avere tante soluzioni. A questi giocatori mancano anche i nomi di Basso e Guirat. Sono fondamentali gli equilibri in una squadra, ma lavoriamo per essere il più incisivi possibile".