Calcio, Serie D. Sanremese a Chieri per continuare il volo. Correale alla vigilia: "Consapevoli di affrontare una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria" (VIDEO)

SERIE D: ASPETTANDO... CHIERI-SANREMESE

La Sanremese ha effettuato la rifinitura a Santo Stefano al Mare, in vista della gara con il Chieri. Il match, valido per la dodicesima giornata di andata del campionato di serie D, si giocherà domani 17 novembre 2019 allo stadio 'De Paoli' di Chieri, con inizio alle ore 15.00.

Assente il terzino Pici, impegnato con la sua Nazionale Albanese Under 19 per le Qualificazioni ai Campionati Europei. Il difensore tornerà in gruppo a partire da mercoledì prossimo. Prima di scendere in campo la squadra si è soffermata in sala video per analizzare pregi e difetti degli avversari. Quindi la seduta è stata divisa in due momenti: uno di riscaldamento, con la palla e a secco, e uno dedicato alla tattica e agli schemi su calcio piazzato.

Alla vigilia della sfida in casa biancoazzurra è il vice allenatore Correale ad analizzare il match nella video intervista postata sulla Pagina Facebook Ufficiale del club matuziano.

Aspettando... Chieri-Sanremese: alla vigilia in casa biancoazzurra parola al vice allenatore Correale

Al termine della rifinitura, mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).