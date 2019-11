Formula 1 Qualifiche GP Brasile, Leclerc quarto ma domani partirà quattordicesimo. Verstappen in pole con la Red Bull

Qualifica targata Red Bull quella della Formula 1 a Interlagos, in Brasile. Max Verstappen ottiene la seconda pole dell'anno e della carriera, mettendo dietro i 10 titoli mondiali di Sebastian Vettel (secondo su Ferrari) e Lewis Hamilton (terzo con la Mercedes).

Quarto Charles Leclerc, ma il monegasco scatterà con la rossa dalla 14esima casella della griglia in virtù della penalità inflitta a inizio settimana per via del cambio di motore che con le attuali regole prevede una retrocessione di 10 posizioni sullo schieramento rispetto al tempo registrato.

Sarà una gara tutta all'attacco quella di Leclerc, su una pista che concede molte possibilità di sorpasso e considerando che il monegasco, diversamente dai piloti che partono davanti, partirà con la gomma gialla, una mescola più dura, che permetterà di diversificare la sua strategia di gara rispetto agli altri. Le premesse per un Gran Premio divertente ci sono tutte, e l'esito è tutt'altro che scontato.