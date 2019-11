Pallanuoto, Serie A1 femminile. Quanti incroci imperiesi in Ekipe Orizzonte-SIS Roma: Capanna ritrova le sue allieve

Il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto mette sul piatto una giornata molto interessante, in programma in questo sabato, con un match che è davvero interessante per molte situazioni.

In Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma ci sono gli incroci a tinte imperiesi. Se da una parte troviamo le big della provincia, il portiere Giulia Gorlero e l'attaccante mancina Giulia Emmolo, dall'altra ecco coach Marco Capanna che ritrova da avversario le sue allieve avute alla Rari Nantes Imperia nell'anno dello storico Scudetto giallorosso.

Ma come arrivano a questo appuntamento le squadre di Miceli e Capanna? Le siciliane sono in testa a quota 18 punti dopo averle vinte tutte. Le giallorosse inseguono a -3 insieme al Plebiscito Padova, impegnata in trasferta contro il Bogliasco (ore 15.00) e proveranno a regalarsi il grande colpo: si inizia alle ore 18.00.

Nella giornata di oggi da seguire anche Trieste-Florentina (ore 17.00), Milano-Vela Ancona (ore 18.15) e Rapallo-Verona (ore 18.30).

IL PROGRAMMA DI SABATO 16 NOVEMBRE

15.00: Bogliasco-Plebiscito Padova

17.00: Trieste-Florentia

18.00: Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma

18.15: Milano-Ancona

18.30: Rapallo-Verona

LA CLASSIFICA

18 Ekipe Orizzonte Catania

15 Plebiscito Padova

15 SIS Roma

12 NC Milano

9 Rapallo

6 Verona

6 Florentia

6 Bogliasco

2 Trieste

0 Vela Ancona