Pallavolo, Serie D maschile. Volley Primavera Imperia e Grafiche Amadeo Sanremo, il conto alla rovescia è finito: tutto pronto per il debutto

Scatta questa sera (primo servizio ore 21.00) il campionato maschile di volley targato Serie D per i ragazzi del Volley Primavera Imperia e del Grafiche Amadeo Sanremo, impegnati in terra genovese.

Debutto scivoloso per il Volley Primavera Imperia che sul parquet di Sestri Levante del Villaggio proverà a fare la voce grossa per partire al meglio. Sfida non semplice per gli imperiesi contro una compagine da non sottovalutare.

Allo stesso orario i matuziani del Grafiche Amadeo Sanremo saranno di scena in quel di Rapallo per sfida i temibili padroni di casa.