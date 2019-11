Volley, Serie D femminile. Maurina Strescino Imperia, vietato fermarsi. Golfo di Diana nella tana del Volley Genova

La Maurina Strescino Imperia ospita il Virtus Sestri per continuare a volare in classifica

La giornata numero 5 del campionato di volley femminile targato Serie D mette sul piatto tre incontri molto interessanti nella giornata di oggi per le compagini della provincia: analizziamo i match.

Volley Genova-Golfo di Diana

Apre la giornata il Golfo di Diana, che sul parquet del Volley Genova (primo servizio ore 17.00) va a caccia del riscatto immediato. Le dianesi sono reduci dalla sconfitta interna contro il VT Finale e ora sfidano l'altra capolista . Un calendario non semplice quello per le biancorosse che proveranno a regalarsi una grande prestazione.

Maurina Strescino Imperia-Virtus Sestri

Occasione importante quella per la Maurina Strescino Imperia. Le ragazze allenate da coach Gallo vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva ospitando al Palazzetto dello Sport di zona San Lazzaro il la Virtus Sestri (primo servizio ore 18.00). Un match da prendere con le molle dalle maurine, nonostante i sei punti di differenza.

NSC Imperia-Cogoleto

Al PalaItis La NSC Imperia affronta la seconda sfida consecutiva in casa. Le rossoblu di coach Gavi ospitano il Cogoleto (primo rimbalzo ore 21.00), provando a rimediare la sconfitta subìta sette giorni fa contro il Quiliano Volley. Una sfida importante quella per le imperiesi che vogliono aumentare il loro bottino in classifica.

IL PROGRAMMA DELLE SQUADRE IMPERIESI IN QUESTO SABATO

17.00: Volley Genova-Golfo di Diana (Palestra 'Gramsci', Genova Sestri)

18.00: Maurina Strescino Imperia-Virtus Sestri (Palazzetto dello Sport zona San Lazzaro)

21.00: NSC Imperia-Cogoleto (PalaItis)