Basket, Serie D. BC Ospedaletti show contro l'Auxilium Genova. Coach Lupi: "Vittoria importante per l'autostima del gruppo"

SERIE D

BC OSPEDALETTI-AUXILIUM GENOVA 78-71 (15-11; 23-21; 16-14; 24-25)

BC Ospedaletti: Zunino 9 punti, D. Zunino 10, Arnaldi, Carlucci 4, Colombo 4, Formica, Olivari 13, Bllasetta 12, Bedini 21, Vivo 5, Lerda n.e. Coach: Lupi

Auxilium Genova: Pedeminte 10, Gullo, Augliera, Croce 2, Ferrando 2, Varrone 3, Costacurta 20, Grossi 4, Castello 22, Prekperaj 2.

Il BC Ospedaletti vince contro l'Auxilium Genova in una partita intensa, ricca di belle giocate e soprattutto condotta dall'inizio alla fine senza nessun timore.

Gli orange partono forte conducendo subito le danze difendendo forte sui temibili tiratori genovesi e costruendo vantaggi importanti (due volte il +16) che l'Auxilium riesce a limare arrivare fino a meno -2. Ma maggiore lucidità negli ultimi possessi fanno si che gli orange vincono e convincono. Una grande soddisfazione per un gruppo che aveva dimostrato di giocare contro tutti e non meritare la classifica.

Questo il commento di coach Lupi: "Vittoria importante per l'autostima del gruppo, che si sta allenando con impegno ed intensità. Ora umili , come d'altronde lo siamo sempre stati e soprattutto continuare a lavorare in settimana con questo entusiasmo".

Ora il derby , domenica alla Maggi, un bellissimo spot per il basket dell'estremo ponente ligure.