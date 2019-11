Calcio, Eccellenza, 10a giornata. Imperia, esame Busalla da superare. L'Albenga all'insidia Angelo Baiardo

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 10 caratterizzata ancora una volta dal duello tra le prime due della classe con la terza in classifica pronta ad inserirsi: analizziamo i match in programma che potrete seguire nel pomeriggio dalle ore 15 sul Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Imperia non vuole fermarsi e continuare la grande marcia in vetta alla classifica. I neroazzurri ospitano il temibile Busalla, compagine genovese a quota 16 punti e difficile da affrontare. La prima inseguitrice Albenga, a -4 dalla squadra di Lupo, ospita l'Angelo Baiardo per restare in scia. Il Sestri Levante terzo a -6 dalla testa è di scena sul campo dell'Ospedaletti: un match da prendere con le molle per i corsari.

In questo turno di campionato da seguire con attenzione il derby ponentino che mette in palio pesanti punti salvezza tra Finale e Alassio FC, mentre il Pietra Ligure va a caccia della svolta ospitando la Genova Calcio. Rivivata per la forte nevicata scesa in Val Bormida Cairese-Molassana.

Chiudono questo turno di campionato i match interni di Rapallo/Rivarolese e Rivasamba che ospitano Campomorone Sant'Olcese e il fanalino di coda Athletic Club Liberi.