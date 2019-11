Calcio, Eccellenza. Imperia-Busalla LIVE: neroazzurri a caccia della nona vittoria

ECCELLENZA - 10^GIORNATA -

IMPERIA-BUSALLA 1-3

Reti: 10'Nelli (B)

Imperia (4-3-3): Trucco; Fazio, Guarco, Virga, L. Carletti; Giglio, Sancinito, Martelli; Minasso, Sassari, Capra. A disposizione (Meda, Ambrosini, Padoan, Risso, Salmaso, Pellegrino, Nastasi, Boggian, M. Carletti). Allenatore: Lupo

Busalla (4-3-3): Carlucci; Cannone, Iraci, Piemontese, Piccardo; Nelli, Moretti, Minutoli; Compagnone, Rossi, Repetto. A disposizione (Bertone, Guzzi, Mignacco, F. Molini, M. Molini, Oliva, Traverso, Tecchiati). Allenatore: Cannistrà

Arbitro: Moro di Novi Ligure (Frunza e Storace di Novi Ligure)

2°TEMPO

56' GOOOOOOAL! L'Imperia accorcia con Sassari



52' GOOOOOOAL! Micidiale uno.due del Busalla

49' GOOOOOOL! Ha raddoppiato il Busalla

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Imperia sotto di una rete contro il Busalla

30' Insiste l'Imperia ed episodio dubbio in area Busalla, Moro di Novi Ligure fa proseguire

19' Prova a reagire l'Imperia ma il Busalla si chiude bene

10' GOOOOOOOAL! Busalla avanti con la rete di Nelli

3' Occasione Imperia con Sassari ma l'attaccante sbaglia davanti al portiere

1' Imperia-Busalla è cominciata

Buon pomeriggio dallo stadio 'Ciccione' dove tra pochi minuti scenderanno in campo Imperia e Busalla, match valido per la giornata numero 10 del campionato di Eccellenza: neroazzurri in testa a quota 24 punti, genovesi con 16 punti in bottino.