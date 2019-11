Calcio, Eccellenza. Imperia, mister Lupo analizza il pesante ko contro il Busalla: "Brutta partita, loro perfetti ma agevolati dal nostro atteggiamento sbagliato"

Brutta e pesante sconfitta inaspettata dell'Imperia in casa contro il Busalla. L'1-4 finale per i genovesi rispecchia la giornata negativa della capolista e quella perfetta dei biancoblu. Una sconfitta che tiene a tre punti l'Albenga, fermata sullo 0-0 dall'Angelo Baiardo.

Nel post partita mister Alessandro Lupo analizza il match al nostro quotidiano online: "Abbiamo realizzato una brutta partita - ha sottolineato nel post partita il tecnico neroazzurro - con il Busalla che ha sfruttato il nostro atteggiamento sbagliato. Sono riusciti a metterci in difficoltà, in una giornata dove non eravamo quelli di sempre.

"Ora dovremo capire che forza ha la mia squadra anche a livello caratteriale, domenica prossimo dovremo avere la giusta reazione. Non penso che la mia assenza in panchina per squalifica abbia inciso su questa sconfitta".