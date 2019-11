Calcio, Prima Categoria, 6a giornata. Soccer Borghetto, c'è il primato da difendere. Ma le inseguitrici sono in agguato

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 6 tutta da seguire per una classifica livellata: analizziamo le sfide del pomeriggio che potrete seguire dalle ore 14.30 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Soccer Borghetto vuole difendere il primato conquistato in solitaria e riceve l'Area Calcio Andora: un match insidioso per Carparelli e compagni. Dietro corrono e vogliono approfittare di eventuali passi falsi della leader. Per Baia Alassio e Millesimo ci sono gli esami Aurora e Speranza Savona, mentre il Pontelungo riceve un Quiliano&Valleggia in cerca di punti.

L'Olimpia Carcarese ospita il Borghetto per restare nel gruppo di alta classifica, ma con l'incognita neve. Nell'imperiese chiudono questo turno le sfide interne di Carlin's Boys e Don Bosco Valle Intemelia che ospitano Altarese e Letimbro.