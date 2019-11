Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia-Letimbro LIVE: i ragazzi di Fiore non possono sbagliare

PRIMA CATEGORIA - 6^GIORNATA -

DON BOSCO VALLE INTEMELIA-LETIMBRO 2-0

Reti: 3' 75'Caccamo (D, rig)

Don Bosco Valle Intemelia (4-3-3): Sgrò; Verardo, Andreacci, Teodoro, Cane; G. Calvini, Condrò, Grandi; Saba, Caccamo, Crudo. A disposizione (Palladino, Arena, Rotella, C, Gagliardi, Marcucci, Boussana, Masia, Santamaria, Tabacchiera). Allenatore: Fiore

Letimbro (4-3-3): Bianco; Bonzo, Lovesio, Rossetti, Palmiere; Valdora, Del Buono, Orcino; Cossu, Martino, Frumento. A disposizione (Ciampà, Mellogno, Valerioti, Calabrò, Morando, Battistel, Cappelletti, Ottonello). Allenatore: Oliva

Arbitro: D'Amico di Imperia

Note: espulso Lovesio (L) al 75'

75' Raddoppio Don Bosco Valle Intemelia su rigore

3' Caccamo porta subito in vantaggio il Don Bosco Valle Intemelia

Partita da non sbagliare quella allo 'Zaccari' per il Don Bosco Valle Intemelia, ultimo in classifica in coabitazione. I ragazzi di mister Fiore ospitano il Letimbro, compagine savonese che ha dimostrato un bel calcio in questo inizio di stagione.

CARLIN'S BOYS-ALTARESE 0-0





Carlin's Boys (4-3-3):

Altarese (4-3-3):

Arbitro: Bardini di Savona

A Pian di Poma occasione importante per la Carlin's Boys di mister Barillà. I neroazzurri vogliono rialzarsi e ritrovare la vittoria nello scontro diretto per la salvezza contro l'Altarese.