Calcio, Promozione, 10a giornata. Taggia-Loanesi testacoda scivoloso. il Varazze vuole restare in scia

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 10 tutta da seguire con grande interesse, visto che le prime tre della classe sono divise da soli tre punti: ecco il programma del pomeriggio che dalle ore 15 potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Taggia si trova di fronte il fanalino di coda Loanesi. Un match semplice solo sulla carta per i giallorossi che devono vincere o al massimo non perdere per non rischiare l'aggancio delle inseguitrici. Il Varazze ha un'occasione importante per restare in scia, ma la sfida interna contro il Camporosso porterà mille trappole.

La Dianese&Golfo può fare un grande regalo alla capolista. I giallorossoblu ospitano la Sestrese seconda e vogliono confermare il loro ottimo momento con sette punti negli ultimi 270 minuti di gioco. Trasferta insidiosa per il Bragno sul campo della Veloce Savona, mentre il Ceriale non può sbagliare in casa contro il Legino.

Celle Ligure e Ventimiglia dovranno affrontare le difficili trasferte nel genovese contro Via dell'Acciaio e Serra Riccò, mentre chiude questo turno di campionato il match tra Arenzano e Praese con gli ospiti freschi di qualificazione alla semifinale di coppa.